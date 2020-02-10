с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Политика Европа пытается придумать России новые проблемы Накануне открытия конференции был опубликован доклад, посвященный главным образом проблеме слабеющего Запада: уже три года как сами атлантисты признают то, о чем Россия говорила еще до Крыма и избрания Трампа.

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Здоровье В России выздоровел второй пациент с коронавирусом По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.

Общество Назван топ-10 товаров, которые россияне оплачивают бесконтактно В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей).

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