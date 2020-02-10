Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

АБН10 февраля в 09:14
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Футбол

Тиньков прокомментировал спонсирование Тинькофф-банком РПЛ

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков прокомментировал информацию о спонсировании его банком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 05:44
Политика

Европа пытается придумать России новые проблемы

Накануне открытия конференции был опубликован доклад, посвященный главным образом проблеме слабеющего Запада: уже три года как сами атлантисты признают то, о чем Россия говорила еще до Крыма и избрания Трампа.
Взгляд.ру 00:32
Хоккей

Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ

Доставленный в больницу со льда защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Джей Боумистер перенес сердечный приступ, об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.
РИА Новости 00:49
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb вчера в 00:46
Игры

Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

Игромания.ру 10 февраля в 14:13
Здоровье

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

РИА Новости вчера в 07:57
Общество

Назван топ-10 товаров, которые россияне оплачивают бесконтактно

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей).
Российская газета 00:30
Гаджеты

Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

ТАСС вчера в 15:42
Происшествия

Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке

Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Газета.Ru 01:36
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов стал ДНК-тест

Чтобы разрешить спор, певец сдал ДНК-тест. Сазыкина уверена, что все решится в ее пользу.
Paparazzi.ru 01:31
Хоккей

«Авангард» по буллитам переиграл «Ак Барс»

Вечерний Омск. Неделя вчера в 14:13
Армия и оружие

США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии

США выразили недовольство Россией и Турцией в Сирии.
Lenta.ru 00:35
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Компания 10 февраля в 05:38
Хоккей

Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»

26-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму нижней части тела после столкновения за воротами «Питтсбурга» с американским защитником соперников Джеком Джонсоном.
Чемпионат вчера в 21:53
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Политика

Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
РИА Новости 01:02
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
ToDay News Ufa 01:20
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

REGNUM вчера в 12:36
Политика

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на неподконтрольных Киеву территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы, передает во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
Авто

«КамАЗ» запатентовал электрогрузовик без кабины

Акционерное общество "КамАЗ" оформило патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины.
РИА Новости вчера в 06:30
Армия и оружие

Пятеро военных НАТО пропали в Литве во время учений

ForPost вчера в 07:47
Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Shraibikus News вчера в 07:59
Политика

Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

Газета.Ru 00:18
Политика

США намерены обсуждать с Россией СНВ-3 «за закрытыми дверями»

США и России следует обсуждать условия продления договора СНВ-3 за закрытыми дверями, считают в Белом доме.
Газета.Ru 01:39
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
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