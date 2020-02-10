с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения ситуации в Идлибе.

Политика В Киеве заявили о готовности выполнить соглашения нормандского саммита Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.

Экономика Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Происшествия В переходе московского метро нашли брошенного младенца В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Авто Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.

Футбол Банк «Тинькофф» станет титульным спонсором РПЛ Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее сообщил, что появление нового титульного спонсора в будущем не исключается.

Экономика Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.

Экономика ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.

Общество Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.