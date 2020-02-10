Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Читать в источнике
Оценить684
с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».Клуб регионоввчера в 04:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
Комсомольская правда10 февраля в 14:01
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 21:44, Ашберн
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Армия и оружие
Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии
Появилось видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Шоу-бизнес
Стало известно о беременности звезды «Игры престолов» Софи Тернер
Сразу несколько источников сообщили прессе, что актриса Софи Тернер, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале «Игра престолов», вместе с ее мужем Джо Джонасом ждут первого ребенка.
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
Политика
Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Происшествия
В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда
По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Хабаровске
Происшествия
Жительница Кубани пожаловалась Бастрыкину, что после гибели ее мужа при обвале грунта не хотели возбуждать дело
Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку в Краснодарском крае, где долгое время не возбуждали уголовное дело после гибели мужчины-горняка Глава ведомства 12 февраля провел в Москве личный прием граждан.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Музыка
Юные певцы из Забайкалья Толочкин и Чижкова сняли клипы в Японии
Участники проекта «Ты супер!», воспитанники Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, «Единство» Зоя Чижкова и Виталий Толочкин записали новые клипы во время поездки в Японию.
Армия и оружие
Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря
Происшествия
В Приамурье нашли мертвого полицейского
Полицейский найден мертвым в городе Райчихинск Амурской области, проводится проверка, основная версия произошедшего - суицид, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.
Экономика
«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ
"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало видео движения турецкой техники в Идлибе
Министерство обороны РФ разместило видеозапись, на которой запечатлено движение колонны турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб.
Культура
«Божество» — одну из сложнейших партитур сыграет симфонический оркестр Якутии
Получасовая симфоническая мистерия «Божество» Ярослава СУДЗИЛОВСКОГО одно из самых ярких и значительных сочинений композитора, из-за сложности партитуры произведение звучит крайне редко, ее сыграли всего два раза с момента создания (2006 год).
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Культура
Психологический триллер «Триггер» стартует на Первом канале 10 февраля
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль
По словам дипломата, в посольство и МИД РФ продолжают поступать жалобы от граждан России, которым израильские власти не разрешили въезд на свою территорию, несмотря на наличие всех необходимых документов и достаточного количества финансовых средств.