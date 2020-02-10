с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Шоу-бизнес Стало известно о беременности звезды «Игры престолов» Софи Тернер Сразу несколько источников сообщили прессе, что актриса Софи Тернер, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале «Игра престолов», вместе с ее мужем Джо Джонасом ждут первого ребенка.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Происшествия Под Псковом в ДТП погибли восемь человек На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Происшествия В Приамурье нашли мертвого полицейского Полицейский найден мертвым в городе Райчихинск Амурской области, проводится проверка, основная версия произошедшего - суицид, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.

Экономика «Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ "Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.

Культура «Божество» — одну из сложнейших партитур сыграет симфонический оркестр Якутии Получасовая симфоническая мистерия «Божество» Ярослава СУДЗИЛОВСКОГО одно из самых ярких и значительных сочинений композитора, из-за сложности партитуры произведение звучит крайне редко, ее сыграли всего два раза с момента создания (2006 год).