Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Задолженность по ипотеке за год сократилась незначительно

Долги.ру10 февраля в 01:00

Россияне массово копят долги по ипотеке

ФедералПресс09 февраля в 22:21
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Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 11:13
Армия и оружие

Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии

Появилось видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Известия 19:07
Шоу-бизнес

Стало известно о беременности звезды «Игры престолов» Софи Тернер

Сразу несколько источников сообщили прессе, что актриса Софи Тернер, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале «Игра престолов», вместе с ее мужем Джо Джонасом ждут первого ребенка.
Телеканал 360° 20:20
Общество

СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
Вечерняя Москва 06:14
Политика

Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
RT на русском 17:36
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия 20:51
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
Происшествия

В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда

По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Российская газета 11:54
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Lenta.ru 12:42
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Хабаровске

RT на русском 10:24
Происшествия

Жительница Кубани пожаловалась Бастрыкину, что после гибели ее мужа при обвале грунта не хотели возбуждать дело

Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку в Краснодарском крае, где долгое время не возбуждали уголовное дело после гибели мужчины-горняка Глава ведомства 12 февраля провел в Москве личный прием граждан.
Юга.ру 15:08
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Происшествия

Адвокат экс-главы УФСИН рассказал о гибели подзащитного

РЕН ТВ 07:59
Музыка

Юные певцы из Забайкалья Толочкин и Чижкова сняли клипы в Японии

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Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря

Российская газета 05:14
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В Приамурье нашли мертвого полицейского

Полицейский найден мертвым в городе Райчихинск Амурской области, проводится проверка, основная версия произошедшего - суицид, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.
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Экономика

«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ

"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU 13:29
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 13:33
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Армия и оружие

Минобороны РФ опубликовало видео движения турецкой техники в Идлибе

Министерство обороны РФ разместило видеозапись, на которой запечатлено движение колонны турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб.
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Культура

«Божество» — одну из сложнейших партитур сыграет симфонический оркестр Якутии

Получасовая симфоническая мистерия «Божество» Ярослава СУДЗИЛОВСКОГО одно из самых ярких и значительных сочинений композитора, из-за сложности партитуры произведение звучит крайне редко, ее сыграли всего два раза с момента создания (2006 год).
SakhaLife.ru 20:39
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
Футбол

Пост футболиста Тарасова про коронавирус признали расистским

РБК 11:14
Культура

Психологический триллер «Триггер» стартует на Первом канале 10 февраля

Комсомольская правда 09 февраля в 23:26
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль

По словам дипломата, в посольство и МИД РФ продолжают поступать жалобы от граждан России, которым израильские власти не разрешили въезд на свою территорию, несмотря на наличие всех необходимых документов и достаточного количества финансовых средств.
REGNUM 18:57
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