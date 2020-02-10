Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Читать в источнике
Оценить643
с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».Клуб регионоввчера в 04:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
Комсомольская правда10 февраля в 14:01
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Экономика
Путин назвал гарантии прочности российской экономики
Ранее Путин говорил о том, что темпы роста ВВП в России должны быть выше мировых.
Происшествия
Жителя Керчи насмерть придавило упавшее во время бури дерево
Житель Керчи получил смертельные травмы, когда на него во время бури упало дерево.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
На сей раз спортсмена раскритиковали за провокационную Instagram-историю, в которой россиянин, сфотографировал парикмахера с азиатской внешностью и пошутил про коронавирус.
Армия и оружие
Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Киберспорт
Valve забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2
Valve объявила, что забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2. Причиной стали различные нарушения правил игры, которые в компании называют общим термином «abusing matchmaking».
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Происшествия
Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака
Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Футбол
«Тамбов» может подписать полузащитника «Динамо»
Авто
В РФ появился редкий Bentley Continental GT с золотой эмблемой
Компания Bentley привезла в Россию лимитированную серию Bentley Continental GT Convertible серии Number 1 Edition, созданную тюнинг-ателье Mulliner.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль трассу Дамаск ― Алеппо
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Шоу-бизнес
У Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой родился третий ребенок
Анна Курникова и Энрике Иглесиас снова стали родителями. О рождении ребенка проговорился сводный брат Энрике – Хулио Иглесиас-младший.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Футбол
Неймар сменил имидж и постригся налысо
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Гаджеты
Samsung представила раскладной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip
Samsung представила вторую модель своего складного смартфона. Она получила название Galaxy Z Flip, передает ОТР.
Политика
В Кремле прокомментировали «иконы» с изображением Путина
Кремль, как и сам Владимир Путин, не приветствует распространение «икон» с изображением главы государства.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.