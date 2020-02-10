с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Экономика Путин назвал гарантии прочности российской экономики Ранее Путин говорил о том, что темпы роста ВВП в России должны быть выше мировых.

Киберспорт Valve забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2 Valve объявила, что забанила 40 тысяч аккаунтов Dota 2. Причиной стали различные нарушения правил игры, которые в компании называют общим термином «abusing matchmaking».

Экономика В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.

Общество Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.