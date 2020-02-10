Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruЧасть россиян перестала платить по ипотеке

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

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Deita.ruвчера в 04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

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Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

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Банки.ру09 февраля в 09:22
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RT на русском 10:24
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

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Армия и оружие

Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб

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Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
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Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials достигли рекордных максимумов через несколько минут после открытия торгов.
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Суд в Пензе приговорил фигурантов дела «Сети» к срокам от 6 до 18 лет

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Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
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Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

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