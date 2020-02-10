Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01
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Футбол

В «Сочи» до последнего ждут перехода Кокорина

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил надежду, что футболист «Зенита» Александр Кокорин еще может перейти в клуб с юга, сообщает Spоrt24.
ProstoProSport 05:06
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM вчера в 04:23
Здоровье

Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.
RT на русском 05:00
Армия и оружие

Минские соглашения пока живы, но Киев очень хочет их похоронить

При поверхностном взгляде может показаться, что Зеленский всего-то предложил изменить последовательность действий, прописанную в "Минске-2" и "формуле Штайнмайера": сначала верните Украине контроль над границей с Россией, а уж потом мы сами там организуем выборы и как-нибудь решим вопрос со статусом региона.
ТАСС 02:00
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Армия и оружие

США открыли огонь по мирным жителям Сирии

Lenta.ru 07:23
Космос

Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Загадочный радиосигнал из глубокого космоса, обнаруженный международным коллективом исследователей, повторяется каждый шестнадцать дней.
Planet Today вчера в 01:16
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

РИА Новости 07:20
Политика

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 05:09
Экономика

Путин сообщил об объемах финансовых резервов России

По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
РБК 07:39
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Piter.tv вчера в 01:49
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 10 февраля в 10:25
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

Власти изменят правила компенсации ущерба владельцам недвижимости

Речь идет о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков и правообладателей объектов, расположенных на этих участках, а также при изменении зон с особым использованием земель.
РБК вчера в 16:00
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг у Тарантино

Известия 05:45
Экономика

Greenpeace: из-за загрязнения воздуха мир теряет $8 млрд каждый день

Из-за загрязнения воздуха от горения ископаемого топлива мировая экономика ежедневно теряет $8 млрд, говорится в докладе Greenpeace.
Ведомости 04:07
Политика

Левада-Центр: Владимиру Путину доверяют 35% россиян

Социологи констатируют, что за последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза.
Эхо Москвы 06:07
Происшествия

Бывшего псковского вице-губернатора приговорили к пяти годам колонии

REGNUM 07:31
Здоровье

В России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов

В Забайкальском крае из больницы выписали гражданина Китая, который переболел коронавирусом нового типа.
RT на русском 05:03
Кино

Жена сценариста раскрыла ошибку в фильме «Москва слезам не верит»

Людмила Кожина, жена сценариста Валентина Черных, рассказала о работе над сценарием ленты «Москва слезам не верит».
News.ru вчера в 08:26
Происшествия

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Политика

Германия и США полвека шпионили за более чем 120 странами

Более полувека ЦРУ с коллегами из ФРГ перехватывали секретные сообщения более чем 120 стран, и помогала им в этом швейцарская компания Crypto AG.
ИА REX 04:46
Киберспорт

Вышел трейлер Outriders - игры из стартовой линейки PS5 и Xbox Series X

Российская газета 06:46
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

OAnews вчера в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
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