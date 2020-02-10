Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».Клуб регионоввчера в 04:03
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
Комсомольская правда10 февраля в 14:01
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По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
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Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
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Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
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Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
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Власти изменят правила компенсации ущерба владельцам недвижимости
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Из-за загрязнения воздуха от горения ископаемого топлива мировая экономика ежедневно теряет $8 млрд, говорится в докладе Greenpeace.
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Социологи констатируют, что за последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза.
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