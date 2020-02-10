Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правдавчера в 14:01

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ruвчера в 05:21

В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

Красная веснавчера в 04:52

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ruвчера в 03:24

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

АБНвчера в 09:14
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

РИА Новости вчера в 22:06
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
RT на русском 00:27
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Газета.Ru 00:49
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
РБК вчера в 20:06
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Армия и оружие

Гиперзвуковые «Кинжалы» разместят на обновленном Ту-160

Источник из оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сообщил о планах оснастить отечественные стратегические бомбардировщики Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Госновости вчера в 15:16
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Спорт

Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК

Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи китайского коронавируса 2019-nCov, сообщается в Journal of the American Medical Association.
МИР 24 вчера в 12:17
Гаджеты

Crysis хорошо идёт на AMD Threadripper 3990X и без игровой видеокарты

Если компьютер запускал игру — он считался мощным. Разумеется, для этого требовалась серьёзная игровая сборка.
Игромания.ру вчера в 15:39
Хоккей

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
Чемпионат вчера в 17:14
Политика

МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»

В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
РИА Новости 01:16
Общество

Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета

«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Пятый канал вчера в 12:43
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском 09 февраля в 19:56
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости вчера в 11:53
Политика

Эксперты дали прогноз: сколько Путин отмерил правительству Мишустина

Эксперты и политологи дали аргументированный ответ, как долго проработает правительство Мишустина, и назвали условия, при которых президент может отправить новых министров в отставку.
Московский Комсомолец вчера в 14:57
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Гаджеты

Xiaomi показала, на что способна камера Xiaomi Mi 10

iXBT.com 01:10
Футбол

«Наполи» рассматривает трех кандидатов в качестве замены Гаттузо

У руководства неаполитанцев уже есть трое кандидатов в качестве возможной замены легендарного экс-футболиста, сообщает Calciomercato.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое называли основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вышло из порта Находки.
Коммерсантъ 09 февраля в 22:10
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
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