Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
Комсомольская правдавчера в 14:01
В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы
Красная веснавчера в 04:52
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В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
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Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
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В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
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Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
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Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Армия и оружие
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Источник из оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сообщил о планах оснастить отечественные стратегические бомбардировщики Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК
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Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
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Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Наука
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Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи китайского коронавируса 2019-nCov, сообщается в Journal of the American Medical Association.
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Crysis хорошо идёт на AMD Threadripper 3990X и без игровой видеокарты
Если компьютер запускал игру — он считался мощным. Разумеется, для этого требовалась серьёзная игровая сборка.
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В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
Политика
МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»
В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
Общество
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета
«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Политика
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Эксперты и политологи дали аргументированный ответ, как долго проработает правительство Мишустина, и назвали условия, при которых президент может отправить новых министров в отставку.
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Футбол
«Наполи» рассматривает трех кандидатов в качестве замены Гаттузо
У руководства неаполитанцев уже есть трое кандидатов в качестве возможной замены легендарного экс-футболиста, сообщает Calciomercato.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое называли основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вышло из порта Находки.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.