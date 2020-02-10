Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
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Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru вчера в 12:08
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В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

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Известия 05:32
Политика

На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Газета.Ru вчера в 21:27
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Происшествия

Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака

Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
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Биатлон

Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону

Стали известным имена российских участников смешанной эстафеты на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

RT на русском 11:43
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Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 13:33
Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM вчера в 21:52
Общество

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
Lenta.ru 11:01
Гаджеты

На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов

3DNews вчера в 04:45
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Новое телевизионное шоу «Док-Ток», которое Ксения Собчак ведет вместе с Александром Гордоном, раскритиковали зрители.
Дни24 вчера в 02:48
Политика

В апреле у россиян может появиться еще один выходной день

День голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году может быть объявлен выходным.
ProKazan.ru вчера в 09:54
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Общество

Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview

Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
RuNews24.ru 06:22
Здоровье

В ЛДПР предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний

Депутаты фракции ЛДПР Евгений Марков, Сергей Натаров, Кирилл Черкасов и Игорь Торощин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
РИА Новости вчера в 11:10
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru 12:09
Наука

Физики оценили рост квантовых возмущений в ранней Вселенной

Ученые построили численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в темные века в рамках теории инфляционного расширения.
N+1 08:00
Политика

Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
REGNUM 08:51
Армия и оружие

Минобороны опровергло нападение военных РФ на мирных жителей в Идлибе

В ведомстве назвали заявления Турции не соответствующими действительности Миноборны уточняет, что все действия российских военных и сотрудников Центра примирения враждующих сторон в Идлибе полностью соответствуют соглашениям, принятым президентами РФ и Турции в Сочи в октябре прошлого года.
Деловое.ТВ 12:53
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»

Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
BFM.ru 09:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru 08:43
Общество

Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах

Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Газета.Ru 11:43
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

REGNUM вчера в 13:22
Политика

Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Rambler News Service 08:02
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль трассу Дамаск ― Алеппо

ФАН вчера в 03:56
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 10 февраля в 10:25
Экономика

В России подешевели загородные дома и дачи

По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 01:21
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
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