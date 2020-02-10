Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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В Португалии арестовали счета богатейшей женщины Африки

Счета богатейшей женщины Африки Изабел душ Сантуш арестованы властями Португалии.
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Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике

Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Lenta.ru 08:45
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De Telegraaf сообщает, что между «Челси» и «Аяксом» есть устная договоренность по трансферу полузащитника Хакима Зиеша.
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СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

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На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
Вести.Ru 07:50
Футбол

Дзюба пошутил над Слуцким, сравнив его с героем мультфильма

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба опубликовал шутливую фотографию, связанную с тренером "Рубина" Леонидом Слуцким.
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Свои отношения с 40-летней Татьяной певец подтвердил в интервью с журналистом одного из популярных изданий.
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Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН

Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
RT на русском 08:32
Политика

Казахстан предложил России свое участие в «Силе Сибири — 2»

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
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Появился трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона

В сети появился дебютный трейлер нового фильма Уэса Андерсона («Отель "Гранд Будапешт"», «Остров собак») — «Французский диспетчер».
Игромания.ру 09:17
Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.
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Авто

Китайский Hawtai покидает российский авторынок

Китайский автопроизводитель Hawtai, который осуществлял свою деятельность в России под маркой HTM, покидает российский авторынок.
CarsWeek.ru вчера в 06:16
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие

Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии

Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
РБК 07:05
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В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Авто

Фотошпионы засняли обновленный Volkswagen Tiguan

Авторамблер вчера в 09:22
Политика

Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы

Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Биатлон

Кристина Резцова не побежит спринт на Чемпионате мира по биатлону

ГЛАС.RU 07:44
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Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Актуальные Новости вчера в 00:17
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
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Общество

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

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Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
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Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Общество

Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.
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Футбол

«Интер» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Общество

Минздрав рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав России совместно с другими органами исполнительной власти рассматривает различные варианты регулирования ситуации с повышением цен на медицинские маски, в том числе и заморозку цен на данные изделия.
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Российская линейка ПК «ЭЛИК» поступит на отечественные предприятия

Как сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Сергей Сахненко, благодаря цене и техническим характеристикам новый ПК «ЭЛИК» не имеет аналогов на отечественном рынке.
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