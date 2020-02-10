Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
Авто

Особенности конструкции Ferrari SF1000

При разработке конструкции передней подвески SF1000 в команде уделяли внимание не только тем характеристикам этого узла, которые влияют на динамические характеристики машины и стабильность её поведения на трассе, но и на аэродинамическую эффективность: элементы подвески играют важную роль в формировании воздушного потока, направленного к задней части шасси.
F1news.ru 07:00
Общество

В Думу внесли поправки о расширении маткапитала

Семьи, где первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января этого года, должны получить 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат будет насчитывать 616 617 рублей.
The Penza Post вчера в 03:20
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Столбова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
RT на русском 06:35
Шоу-бизнес

Внук Елизаветы II объявил о разводе

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Полит.ру вчера в 07:23
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Армия и оружие

Сирийские войска действуют только против террористов — Песков

Против действия террористов направлены удары военнослужащих правительственных сил Сирии в Идлибе.
REGNUM 05:55
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Общество

Российские ученые выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

Российские ученые и научные журналисты выпустили заявление в поддержку обвиняемых по «пензенскому делу», осужденных на сроки от шести до 18 лет.
Медиазона 06:41
Авто

Опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
ToDay News Ufa 10 февраля в 06:34
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин установил сразу два рекорда

iReactor 01:34
Гаджеты

Цены на Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска линейки S20

Цена на момент появления в продаже составляла 71 тыс. руб, а за несколько дней до последней презентации компании Samsung - рухнула до 50 тыс. руб. Samsung Galaxy S10 + Ceramic является лимитированным устройством, обладает памятью в 1 ТБ и керамическим корпусом.
Дни24 04:32
Здоровье

Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ

Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ Фото из архива Myslo.ru.
MySLO.ru 07:06
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
РИА Новости 07:18
Экономика

Путин сообщил об объемах финансовых резервов России

По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
РБК 07:39
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС 05:43
Политика

В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского

В конце января Зеленский в интервью израильскому «9 каналу» сказал, что ведет прямой диалог с Путиным, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
РБК 05:35
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Гаджеты

Xiaomi обещает установить в Mi 10 «экран мечты»

3DNews 07:29
Политика

Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией

«Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.
Ведомости 05:33
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

РИА Новости 07:20
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

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Интерфакс вчера в 08:16
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец вчера в 18:48
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Lenta.ru 07:46
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