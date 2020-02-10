Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».Клуб регионоввчера в 04:03
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
Комсомольская правда10 февраля в 14:01
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Особенности конструкции Ferrari SF1000
При разработке конструкции передней подвески SF1000 в команде уделяли внимание не только тем характеристикам этого узла, которые влияют на динамические характеристики машины и стабильность её поведения на трассе, но и на аэродинамическую эффективность: элементы подвески играют важную роль в формировании воздушного потока, направленного к задней части шасси.
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Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
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Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
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Российские ученые выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»
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Цена на момент появления в продаже составляла 71 тыс. руб, а за несколько дней до последней презентации компании Samsung - рухнула до 50 тыс. руб. Samsung Galaxy S10 + Ceramic является лимитированным устройством, обладает памятью в 1 ТБ и керамическим корпусом.
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Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ
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Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
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Путин сообщил об объемах финансовых резервов России
По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
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В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского
В конце января Зеленский в интервью израильскому «9 каналу» сказал, что ведет прямой диалог с Путиным, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
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Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
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Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией
«Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
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Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
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Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.