с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Авто Особенности конструкции Ferrari SF1000 При разработке конструкции передней подвески SF1000 в команде уделяли внимание не только тем характеристикам этого узла, которые влияют на динамические характеристики машины и стабильность её поведения на трассе, но и на аэродинамическую эффективность: элементы подвески играют важную роль в формировании воздушного потока, направленного к задней части шасси.

Общество В Думу внесли поправки о расширении маткапитала Семьи, где первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января этого года, должны получить 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат будет насчитывать 616 617 рублей.

Шоу-бизнес Внук Елизаветы II объявил о разводе Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Общество Российские ученые выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела» Российские ученые и научные журналисты выпустили заявление в поддержку обвиняемых по «пензенскому делу», осужденных на сроки от шести до 18 лет.

Гаджеты Цены на Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска линейки S20 Цена на момент появления в продаже составляла 71 тыс. руб, а за несколько дней до последней презентации компании Samsung - рухнула до 50 тыс. руб. Samsung Galaxy S10 + Ceramic является лимитированным устройством, обладает памятью в 1 ТБ и керамическим корпусом.

Политика В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского В конце января Зеленский в интервью израильскому «9 каналу» сказал, что ведет прямой диалог с Путиным, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.

Общество Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

Политика Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией «Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Общество Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.