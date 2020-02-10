Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Здоровье

На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача

Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
РИА Новости 09:30
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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru вчера в 12:08
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Кино

В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
РИА Новости 07:05
Общество

Минюст включил «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов

Минюст внес "Радио Свобода" в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.
Газета.Ru 10:41
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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Происшествия

В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

РИА Новости 10:48
Армия и оружие

Минобороны России обвинило Турцию в кризисе в Идлибе

Турция не провела возложенной на нее задачи по разграничению террористов и умеренных оппозиционеров в зоне деэскалации Идлибе, это привело к кризису, заявили в Минобороны РФ.
Московский Комсомолец 10:07
Политика

Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом

Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РБК 06:13
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Газета.Ru 09:45
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Волочковой снова вышла в свет с мачехой

Дочь Игоря Вдовина и Анастасии Волочковой 14-летняя Ариадна посетила премьеру нового фильма «Лед 2», где главную роль сыграл Александр Петров.
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Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Общество

Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.
RT на русском 05:52
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Политика

Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»

Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
РБК 09:47
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости вчера в 14:51
Энергетика

ОПЕК резко понизила прогноз спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК резко понизил свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году, сославшись на вспышку коронавируса в Китае в качестве основной причины такого решения, пишет CNBC.
Вести.Ru 09:39
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Общество

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Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:50
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
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Политика

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Военный потенциал России на западном направлении усиливается.
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Происшествия

В Пензе самолёт благополучно сел после попадания птицы в двигатель

Самолёт авиакомпании S7, который следовал по маршруту Москва — Пенза, совершил штатную посадку в аэропорту назначения, после того как в двигатель попала птица.
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Космос

В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»

На Воронежском центре ракетного двигателестроения, который входит в НПО «Энергомаш», начали создавать четырёхкамерный двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5».
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Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России

Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
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