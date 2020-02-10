с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Армия и оружие Минобороны России обвинило Турцию в кризисе в Идлибе Турция не провела возложенной на нее задачи по разграничению террористов и умеренных оппозиционеров в зоне деэскалации Идлибе, это привело к кризису, заявили в Минобороны РФ.

Политика Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Фигуристка Медведева намерена сделать важное объявление Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что намерена сделать важное объявление.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Энергетика ОПЕК резко понизила прогноз спроса на нефть в 2020 году ОПЕК резко понизил свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году, сославшись на вспышку коронавируса в Китае в качестве основной причины такого решения, пишет CNBC.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.