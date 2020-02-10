с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Общество Сумма долгов по алиментам обновила исторический максимум По итогам 2019 года сумма долгов россиян по алиментам, находящимся на исполнении в службе судебных приставов, составила 152 миллиарда рублей.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Наука Высоту полета авиалайнеров изменят для борьбы с глобальным потеплением Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Environmental Science & Technology, климатологи считают самолеты одними из виновников проблемы с глобальным потеплением.

Транспорт Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Авто Великобритания через 15 лет запретит продажи дизельных и бензиновых машин Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажу новых дизельных, бензиновых и даже гибридных автомобилей с 2035 года, с не с 2040, как предлагали раньше.

Общество Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.

Общество Платёжный сервис ePayments заблокировал счета пользователей Сервис ePayments 11 февраля остановил все операции с деньгами клиентов, выполнив требование Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA). ePayments представляет собой ассоциацию электронных платежей и даёт возможность получить дебетовую банковскую карту.