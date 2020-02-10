с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Здоровье Что случилось за ночь. Главные новости РБК Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Экономика Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали обращать меньше внимания на цену.

Политика Дюмин стал третьим в рейтинге устойчивости глав регионов Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял третью строчку в рейтинге среди глав регионов ЦФО России с результатом 17 баллов.

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Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.

Происшествия В Керчи рухнувшее дерево убило человека Штормовые ветра в Керчи привели к трагедии - упавшее дерево убило человека. Об этом сообщает КерчьИНФО со ссылкой на очевидцев.