Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

АБН10 февраля в 09:14

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Общество

Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ

Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:50
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
МИР 24 вчера в 23:46
Общество

В партии осудили «гитлеровские усы» и «зигу» забайкальских единороссов

Глава забайкальского отделения «Единой России» Александр Скачков осудил поведение директора библиотек Читинского района Евгении Ушаковой и председателя совета района, члена однопартийца Вильгельма Зайделя, которых сфотографировали с «гитлеровскими усами» и вскинутой вверх рукой.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:18
Космос

Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду

Ученые с помощью компьютерного моделирования выяснили, что коричневые карлики изначально формировались как звезды, а газовые гиганты — как планеты.
РИА Новости вчера в 07:10
Здоровье

Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты

Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
ToDay News Ufa вчера в 06:33
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru вчера в 07:23
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Здоровье

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщил журналистам главврач Сергей Юрчук.
РИА Новости вчера в 22:37
Армия и оружие

В Пентагоне обнародовали данные об усилении активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, на которой показаны зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Газета.Ru вчера в 23:38
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

Матч «Сент-Луис» — «Анахайм» будет доигран в другой день, информирует официальный сайт «Блюз».
РБК 00:07
Политика

В Чувашии сменится министр здравоохранения

В сентябре 2016 года стал депутатом Государственного совета Чувашской Республики VI созыва, а с 30 апреля 2019 назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики.
Vademecum 10 февраля в 13:45
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
Армия и оружие

Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных

На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
BFM.ru 10 февраля в 22:14
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

BFM.ru 10 февраля в 11:32
Здоровье

Медсестры госпиталя в Ухане устроили танцы для больных коронавирусом

Медики одного из временных госпиталей для лечения коронавируса в городе Ухань решили немного порадовать залежавшихся на койках пациентов и устроили столь любимые в Китае "площадные танцы" прямо в госпитале, видео быстро распространилось в СМИ и соцсетях, вызвав крайне положительные отклики людей со всего Китая.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 10 февраля в 11:04
Общество

Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
РИА Новости вчера в 21:34
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru вчера в 08:32
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Общество

МВД предложило записывать техосмотр на видео

В МВД России предложили записывать процедуру техосмотра на видео. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с фальсификации результатов.
НТВ вчера в 10:27
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
Авто

«КамАЗ» запатентовал электрогрузовик без кабины

Акционерное общество "КамАЗ" оформило патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины.
РИА Новости вчера в 06:30
Армия и оружие

Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек

Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Московский Комсомолец 10 февраля в 12:29
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa вчера в 02:28
Футбол

ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»

Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
МИР 24 вчера в 07:15
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
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