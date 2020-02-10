с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Политика Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Политика В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена В США перед праймериз, которые пройдут во вторник в Нью-Гемпшире, резко упала популярность бывшего вице-президента Джозефа Байдена, считавшегося еще совсем недавно главным претендентом в кандидаты на пост главы государства от демократов.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

Общество Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Экономика «Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

Общество Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Экономика ЦБ продаст правительству акции Сбербанка Для выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, его уже направили в правительство.