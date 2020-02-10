Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
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Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
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Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

RT на русском 11:43
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Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
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Экономика

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Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

Известия вчера в 17:17
Политика

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В соцсетях начало набирать популярность видео с танцующим в ночном клубе президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Эхо Москвы 10 февраля в 10:00
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Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде

В Москве в зале Чертановского суда бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить самоубийство после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Газета.Ru 07:32
Технологии

МТС запустил площадку ИТ-продуктов для микробизнеса и самозанятых

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IT-World 09:32
Общество

В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов

Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
РИА Новости 10:59
Политика

Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.
РИА Новости 10:57
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
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Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Lenta.ru 11:01
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СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
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112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире

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