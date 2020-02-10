с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество Медведева: сегодня сделаю важное объявление Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление.

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Политика Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.

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Общество 112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире 112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.

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Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

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