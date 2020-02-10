с чего всё началось

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Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

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Происшествия Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.

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