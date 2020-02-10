Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионов04:03

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Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ru04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правдавчера в 14:01

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ruвчера в 05:21

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ruвчера в 03:24

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
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США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
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Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год

Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
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Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru 08:32
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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
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Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru 18:49
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Большунов вошел в состав сборной России на «Скитур»

Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на многодневную гонку "Скитур", совмещенную с этапами Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
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Бывшим президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
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Российские инспекторы посетят военный объект в Нидерландах

Группа российских инспекторов посетит 12 февраля военный объект вооруженных сил Нидерландов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
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Fnatic прошла на ESL One Los Angeles 2020

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Компания Nikola представила электрический пикап Badger

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Экс-стилист Пугачевой назвал жену Евгения Петросяна «чучелом»

Стилист Джордж Ровалс, работавший со многими мировыми звездами, вынес свой «модный приговор» Татьяне Брухуновой, молодой жене юмориста Евгения Петросяна.
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Китайская компания Geely объявила о поступлении первых экземпляров кроссовера Coolray к российским дилерам.
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Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана

Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.
РИА Новости 18:57
Экономика

Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро

Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 10:29
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Евросоюз хочет пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи совместно с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком прокомментировал работу над Соглашением о свободной торговле Украины и Европейского союза.
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
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Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
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Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
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Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

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В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский

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Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
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Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
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Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
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Старых побежит смешанную эстафету вместе с Логиновым и Елисеевым

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