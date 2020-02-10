Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

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Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Политика

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Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
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Московский Комсомолец вчера в 18:48
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Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Загадочный радиосигнал из глубокого космоса, обнаруженный международным коллективом исследователей, повторяется каждый шестнадцать дней.
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Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Пенсионный фонд подал в суд на певицу Ваенгу

Пенсионный фонд России подал в суд на компанию певицы Елены Ваенги.
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Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
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Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

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Украинцев и белорусов примут в гражданство РФ без экзамена

Комиссия сможет признавать носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком.
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Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

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Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме

Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
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Газета.Ru вчера в 05:45
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Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
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Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
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Жителя Керчи насмерть придавило упавшее во время бури дерево

Житель Керчи получил смертельные травмы, когда на него во время бури упало дерево.
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Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали обращать меньше внимания на цену.
РБК 04:24
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