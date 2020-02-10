Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

АБН10 февраля в 09:14

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новые шаги по Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявит о новых шагах по Сирии после того, как военные Турции попали под обстрел в Идлибе.
RT на русском вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

REGNUM вчера в 12:36
Политика

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости вчера в 19:06
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Единоборства

Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
КМВ Новости вчера в 14:28
Хоккей

Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ

Доставленный в больницу со льда защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Джей Боумистер перенес сердечный приступ, об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.
РИА Новости 00:49
Хоккей

Боб Хартли: «Авангард» и «Ак Барс» продемонстрировали невероятную игру

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» по буллитам (2:1), высоко оценив действия обеих команд.
Татар-информ вчера в 15:39
Гаджеты

Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
ТАСС вчера в 15:42
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
SpeedMe вчера в 02:30
Авто

Страховщики перечислили самые угоняемые автомобили в России

Некоторые автомобили после угона направляются в азиатские страны СНГ. Страховщики рассказали, какие автомобили в России угоняют чаще всего.
NewInform вчера в 21:22
Общество

Назван топ-10 товаров, которые россияне оплачивают бесконтактно

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей).
Российская газета 00:30
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
Политика

Ангела Меркель осталась без преемницы

Говорит Москва 10 февраля в 14:26
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru вчера в 18:49
Хоккей

Шестеркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс".
Газета.Ru 00:29
Здоровье

Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей

Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Vologda-poisk.ru 09 февраля в 21:48
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Газета.Ru 01:47
Кино

Российский зритель выбрал лучшую мелодраму ко Дню всех влюбленных

Российский зритель проголосовал за лучшую мелодраму, которую модно посмотреть в День всех влюбленных.
Культуромания 00:43
Музыка

Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
iReactor 10 февраля в 23:07
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Lenta.ru вчера в 05:33
Экономика

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Интерфакс вчера в 09:23
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Политика

Захарова заявила, что официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне

Обвинения от представителей официальной Варшавы в оккупации Советским Союзом ряда территорий, включая Украину и Белоруссию, демонстрируют, что польский политический бомонд заигрался, пытаясь представить ложь в виде исторических фактов.
ТАСС 01:42
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