с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

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Хоккей Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ Доставленный в больницу со льда защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Джей Боумистер перенес сердечный приступ, об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.

Авто Страховщики перечислили самые угоняемые автомобили в России Некоторые автомобили после угона направляются в азиатские страны СНГ. Страховщики рассказали, какие автомобили в России угоняют чаще всего.

Общество Назван топ-10 товаров, которые россияне оплачивают бесконтактно В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей).

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Общество ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.

Музыка Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.