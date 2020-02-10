Экономика

Vologda-poisk.ruVologda-poisk.ruБанки начнут массово изымать ипотечные квартиры

По итогам 2019 года ипотечная задолженность россиян составила 72,6 млрд.рублей. Это лишь на 0,4% ниже, чем аналогичный показатель предыдущего периода. В стране на данный момент насчитывается 22,3 тысяч так называемых проблемных квартир.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

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Deita.ru11 февраля в 04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

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ФедералПресс09 февраля в 22:21
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Пока в России больше не было выявлено случаем заражения коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 03:13
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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

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