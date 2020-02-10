с чего всё началось

По итогам 2019 года ипотечная задолженность россиян составила 72,6 млрд.рублей. Это лишь на 0,4% ниже, чем аналогичный показатель предыдущего периода. В стране на данный момент насчитывается 22,3 тысяч так называемых проблемных квартир.

Происшествия Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Экономика В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).

Политика Совбез ООН утвердил резолюцию по Ливии Резолюция утверждает итоги конференции в Берлине, Совбез ООН также подтвердил необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без предварительных условий.

Экономика Центробанк продаст правительству акции Сбербанка Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Общество В России предложили запретить шуметь днем Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.

Футбол Агент Кака заявил о готовности рассмотреть предложение ЦСКА Агент защитника бразильского "Крузейро" Кака Нене Зизи заявил о готовности рассмотреть возможное предложение столичного ЦСКА о покупке своего клиента.

Общество Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.