Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
На Крымском мосту ограничили скорость движения из-за морозов
Скорость движения транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничена 60 километрами в час из-за морозов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".
Футбол
Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»
Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
Армия и оружие
Иран представил новую ракету с композитными двигателями
Исламская республика Иран опубликовала данные о своей новой ракете «Раад-500», оснащённой композитными двигателями.
Политика
В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен
В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
Общество
Жители Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии
По результатам референдума принятие закона о запрете и преследовании гомофобии поддержали жители Швейцарии, 10 февраля сообщает радио ERR.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Здоровье
Все школы Воронежа уходят на карантин
Внеплановые каникулы начнутся у школьников Воронежа с 11 февраля — все школы города закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Воронежа 10 февраля.
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Политика
Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: патруль ОБСЕ попал под обстрел ВСУ, «защитники» Украины распродают армию
Политика
Путин заявил об усилении турбулентности международной обстановки
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитируют Путина на сайте Кремля в понедельник, 10 февраля.
Политика
Встреча Абэ и Путина может пройти в Москве 9 мая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 9 мая, при этом вопрос об участии главы японского правительства в торжествах по случаю годовщины Победы прорабатывается.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Кино
Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Здоровье
В Челябинске определились с местом для карантинного центра
В Челябинске определили место для размещения карантинного центра, предназначенного для тех, кто недавно вернулся из Китая, передает в понедельник сетевое издание "Челябинск сегодня".
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Происшествия
Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой
Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.