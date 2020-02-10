Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда14:01

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

АБН09:14

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)вчера в 14:33

В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

Красная весна04:52

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru03:24

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru05:21

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.рувчера в 09:22
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Хоккей

Яруллин: будет здорово, если Гарипов сыграет против «Ак Барса»

РИА Новости 04:52
Общество

На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
ТАСС 01:37
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Технологии

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru 09:59
Наука

Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса

Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
ToDay News Ufa 12:24
Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ТАСС 14:24
Происшествия

Количество погибших в беспорядках в Казахстане увеличилось до 10

В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 43 были госпитализированы, уточнил данные о жертвах заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Коммерсантъ вчера в 03:00
Армия и оружие

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

РИА Новости 17:20
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Экономика

Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля

Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
АСТВ вчера в 19:51
Хоккей

Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

ФАН 17:09
Общество

Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова

Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Чита.Ру 08:31
Общество

Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в Иркутской области

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 10 февраля работает в Иркутской области.
ИА Альтаир вчера в 20:15
Культура

В Мексике критик случайно разбила арт-инсталляцию за 20 тысяч долларов

Критик Авелина Леспер, сопровождавшая экскурсию по ярмарке современного искусства в Мехико, разбила арт-объект художника Габриэля Рико.
Life.ru 19:02
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Российская газета 03:33
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Политика

В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru 16:57
Футбол

Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Чемпионат 05:48
Космос

Земля вступит на 30 лет в «мини-ледниковый период»

Планета вскоре вступит в период снижения солнечной активности, когда светило будет давать Земле меньше тепла чем обычно.
Телеканал 360° 07 февраля в 16:55
Футбол

Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Газета.Ru 10:15
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Псковское агентство информации 00:33
Общество

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

Цензуры.Нет 02:45
Экономика

Владелец «Перекрестков» опередил Amazon по росту бизнеса

Выручка российской розничной компании X5 Retail Group за последние пять лет выросла больше, чем продажи Nike и Amazon.
Компания 01:05
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 871

В китайской провинции Хубэй число умерших от нового коронавируса увеличилось до 871, число заболевших достигло 29 631, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 18:12
Происшествия

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Музыка

Скандалистка Ницой гнусно обозвала членов жюри национального отбора на «Евровидение»

Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала исполнителей, участвовавших в первом полуфинале национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», за «перескакивание на русский язык», а также обозвала членов жюри козлами.
Украина.ру 07:24
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
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