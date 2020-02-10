Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионов04:03

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Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ru04:00

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

АБНвчера в 09:14

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ruвчера в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ruвчера в 03:24

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правдавчера в 14:01

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
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Трамп анонсировал увольнения в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
RT на русском 18:32
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Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Газета.Ru вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ 04:56
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На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
Актуальные Новости 08:36
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Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Life.ru 02:15
Политика

Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
РИА Новости 12:27
Общество

Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК

Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
ФАН 07:57
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

Piter.tv вчера в 05:06
Экономика

Деньги от продажи Сбербанка правительству, по некоторым данным, пойдут на выполнение социальных обещаний президента

Газета пишет, что операция с передачей Сбербанка позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег Фонда национального благосостояния на социальные проекты.
Эхо Москвы 19:04
Политика

Украина не станет назначать посла в Россию

Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".
Российская газета 12:23
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Убийцу полицейского на станции «Курская» московского метро приговорили к 18 годам колонии.
Lenta.ru 05:33
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит 12:09
Общество

Немецкая медсестра указала на главный недостаток российских врачей

Медсестра-немка Мария Гёрлиц, проработавшая в одной из российских клиник, отметила, что российские врачи лучше подготовлены как специалисты в отличие от немецких медиков, однако им не хватает вежливости в общении с пациентами.
URA.Ru 17:19
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
РИА Новости 15:38
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com 09 февраля в 08:00
Экономика

Сахалинские депутаты смело и бестолково наехали на ипотечное агентство

Областные депутаты обсудили отчет контрольно-счетной палаты по проверке сахалинского ипотечного агентства на совместном заседании двух постоянных комитетов — по бюджету и налогам и экономическому развитию.
Сахалин.Инфо 04:09
Армия и оружие

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РБК 19:28
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
ToDay News Ufa 09 февраля в 23:01
Космос

Физика космоса: уральские астрономы ищут жизнь на других планетах

В Коуровской обсерватории Уральского федерального университета завершились 49-е всероссийские астрономические чтения «Физика космоса».
Областная газета 08:07
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
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Филиппины расторгли военное соглашение с США

Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.
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Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
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Игры

Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1

Игромания.ру вчера в 07:54
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК вчера в 02:06
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СМИ: в Пентагоне раскрыли данные об усилении активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая.
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Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

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Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
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Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Известия вчера в 23:12
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