с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Политика Трамп анонсировал увольнения в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.

Политика Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.

Общество Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.

Политика Украина не станет назначать посла в Россию Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".

Общество Немецкая медсестра указала на главный недостаток российских врачей Медсестра-немка Мария Гёрлиц, проработавшая в одной из российских клиник, отметила, что российские врачи лучше подготовлены как специалисты в отличие от немецких медиков, однако им не хватает вежливости в общении с пациентами.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.

Экономика Сахалинские депутаты смело и бестолково наехали на ипотечное агентство Областные депутаты обсудили отчет контрольно-счетной палаты по проверке сахалинского ипотечного агентства на совместном заседании двух постоянных комитетов — по бюджету и налогам и экономическому развитию.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Политика Филиппины расторгли военное соглашение с США Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.