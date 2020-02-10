Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

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Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

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Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

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Исследование: Жители половины регионов России перестали платить по ипотеке

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В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

Красная весна04:52

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда14:01

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.рувчера в 09:22
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СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

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Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
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Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
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Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

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Армия и оружие

Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим

Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 15:19
Политика

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
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Армия и оружие

Украина создает новые командования по стандартам НАТО

Отмечается, что в рамках "перестройки структуры" армии были созданы новые командования ВСУ: объединенных сил, сил поддержки, войск связи и кибернетической безопасности, медицинских сил.
ИА Новороссия вчера в 00:06
Общество

В МЧС назвали причину эвакуации с премьеры фильма «Лед-2»

Ранее сообщалось, что здание эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2".
Газета.Ru 15:47
Общество

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
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Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап

Мерфи заявил, что не будет злоупотреблять щедростью автопроизводителя и не закажет себе дорогостоящих опций.
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Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
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ТОП-7 недорогих смартфонов начала 2020 года по версии Роскачества

«Российская система качества» назвала самые лучшие недорогие смартфоны для студентов.
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ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
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Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
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В центре Петербурга от полиции пытался скрыться пьяный водитель

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Общество

Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Российская газета вчера в 17:05
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
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В Минздраве сообщили о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на совете ректоров медицинских вузов о 70 тысячах случаев в год осложнений у пациентов, вызванных ошибками медиков, сообщает «РИА Новости».
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Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
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Армия и оружие

В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США

Не исключаем, что эта активность связана с работой в зоне проведения «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США в Украине с 10 по 14 февраля этого года, - говорится в сообщении.
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Армия и оружие

В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе

В Кремле оценили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским

Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Москве обеспокоенность в связи со сближением пары российских спутников с американским разведывательным спутником.
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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В UFG рассказали о доходах Мишустина и его семьи

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AMD анонсировала конкурента NVIDIA Quadro P220

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, рассчитанную на профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства.
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