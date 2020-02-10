Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Аналитики: россияне перестали выплачивать ипотеку

Deita.ruвчера в 21:30

Исследование: Жители половины регионов России перестали платить по ипотеке

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В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

Красная весна04:52

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru03:24

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru05:21

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)вчера в 14:33

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.рувчера в 09:22
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Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
РБК 05:27
Политика

Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»

Президент России Владимир Путин неоднократно поручал проверить ситуацию с делом запрещенного в России террористического сообщества «Сеть» на соответствие закону, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:26
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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

В аэропорту Усинска (Коми) совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Utair.
Коммерсантъ вчера в 05:46
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ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Общество

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
RT на русском 04:55
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру 08 февраля в 15:39
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Шоу-бизнес

Актрису на «Оскаре» обозвали «лобстером» из-за провального платья

Американская актриса Кристен Уиг прогадала с выбором наряда для 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Московский Комсомолец 04:54
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана

В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
iReactor вчера в 20:32
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Соловьев назвал сволочью мэра Львова

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «сволочью» мэра Львова Андрея Садового.
Мой Брянск вчера в 22:39
Политика

Песков заявил, что США вводят незаконные санкции

США все чаще вводят незаконные санкции. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 05:29
Музыка

Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва

После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
StarHit.ru 08 февраля в 18:00
Здоровье

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.
Интерфакс вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Певица МакSим может уйти со сцены навсегда

Газета.Ru 04:26
Гаджеты

На сайте Samsung появились официальные изображения Samsung Galaxy S20

Напомним, презентация Galaxy S20 состоится 11 февраля.
Astera 08 февраля в 08:24
Энергетика

Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем

Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Крыму женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына

Установлено, что 40-летняя местная жительница утром забрала ребёнка у бывшего мужа, с которым мальчик проживал после расставания родителей, и должна была вернуть вечером.
Вести.Севастополь вчера в 04:31
Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
REGNUM 05:09
Биатлон

Драчёв назвал причины неудач сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о причинах неудовлетворительных результатов национальной сборной на этапах Кубка мира.
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Происшествия

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Вести.Ru вчера в 13:29
Политика

В МИД Турции заявили об отсутствии новой договорённости по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии договорённостей с Россией относительно урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 04:58
Общество

В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
REGNUM 01:54
Политика

Bloomberg узнал о расчете Кремля на успехи кабмина до выборов в Госдуму

По словам источников агентства, близким к кабмину, президент РФ Владимир Путин ожидает, что подъема экономики, которого в кратчайшие сроки удастся добиться правительству, будет достаточно, чтобы поднять рейтинг партии «Единая Россия».
Компания 05:22
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