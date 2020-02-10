Экономика

Мой БрянскМой БрянскЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

По итогам прошедшего года жители почти половины регионов России прекратили платить по ипотеке. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на сообщение коллекторского агентства «Долговой Консультант».
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