Экономика
Мой БрянскЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
По итогам прошедшего года жители почти половины регионов России прекратили платить по ипотеке. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на сообщение коллекторского агентства «Долговой Консультант».
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
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В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы
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