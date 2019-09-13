Футбол
ЧемпионатЧасть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара
В руководстве «Барселоны» возникли разногласия по поводу возможного возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен». Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:27, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео с места изнасилования экс-дознавательницы МВД в Уфе
Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.
ГТРК Башкортостан 08:38
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM 08:56
Наука
В США объявили лауреатов знаменитой Шнобелевской премии
Первый канал 01:13
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Спорт
Кремль отреагировал на желание Ольги Фаткулиной продать подарок Путина
Напомним, на днях известная челябинская спортсменка Ольга Фаткулина объявила о своем желании продать BMW, подаренный президентом Владимиром Путиным в прошлом году.
Вечерний Челябинск 08:58
Хоккей
Хоккеист Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии»
Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии» и пятым по размеру зарплаты игроком команды.
РБК 01:18
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Культура
Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника»
В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».
REGNUM 13:29
Технологии
Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) победил в открытом конкурсе по разработке легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, который также известен как «кукурузник».
ТК Звезда 10:32
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Происшествия
В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам
Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM 12:51
Гаджеты
Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro
Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru 10:17
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Футбол
Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича
Легендарный игрок итальянской "Ромы" Франческо Тотти высказался по поводу травли школой мальчика с прической игрока Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Corriere dello Sport.
Газета.Ru 13:28
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Политика
Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
Московский Комсомолец 14:50
Финансы
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Происшествия
В Калининградской области электромобиль упал на пляж
Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.
РИА Новости 13:32
Политика
Зеленский попросил Запад сохранить санкции против РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил глав зарубежных государств сохранить антироссийские санкции.
Общественная служба новостей 05:26
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак
Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.
Аргументы недели 14:46
Политика
Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Gazeta.SPb вчера в 08:52