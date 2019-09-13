Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧасть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара

В руководстве «Барселоны» возникли разногласия по поводу возможного возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен». Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
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Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара

Чемпионат09:11

«Барселона» может купить у «ПСЖ» Мбаппе вместо Неймара

Матч ТВ09:35

Часть руководства «Барсы» считает, что лучше купить Мбаппе, чем Неймара

Sports.ru08:44

Мбаппе – приоритетная цель «Барселоны»

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Sportbox.RU09:35

В «Барселоне» склоняются к покупке Мбаппе вместо Неймара

Вести.Ru09:47

«Барселона» может отказаться от трансфера Неймара в пользу Мбаппе

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