Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧасть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара

В руководстве «Барселоны» возникли разногласия по поводу возможного возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен». Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
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Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара

Чемпионат09:11

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