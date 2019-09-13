Футбол
ЧемпионатЧасть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара
В руководстве «Барселоны» возникли разногласия по поводу возможного возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен». Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
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Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
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Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном образе
В Instagram Собчак опубликовала фото в белом платье со шлейфом и отороченной кружевом фате и отметила, что готова к торжеству.
Телеканал Санкт-Петербург 05:21
Происшествия
В Петербурге генерала заподозрили в подделке справки ради отпуска
Генерал-майор внутренней службы в Петербурге подозревается в подделке документов после того, как соответствующая информация поступила из управления собственной безопасности полиции, сообщил РИА Новости представитель городского управления СК.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
Рада поддержала Зеленского и уволила всех членов ЦИК Украины
Верховная рада Украины поддержала представление президента страны Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центризбиркома.
РБК 05:09
Политика
В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже
Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:33
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Хоккей
Сегодня СКА первый раз в сезоне сразится с ЦСКА
В Петербурге вечером 13 сентября пройдет первое армейское дерби нового сезона Континентальной хоккейной лиги, местный СКА сразится с ЦСКА.
Петербургский дневник 01:18
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин признался, что первая жена ему изменяла
Телепрограмма 09:57
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Политика
На Украине объяснили невозможность объявить войну России
Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.
Lenta.ru 09:04
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Наука
Новый вид юрского морского крокодила нашли в ископаемых останках
Ученые из Эдинбургского университета идентифицировали доисторического крокодила, останки которого были найдены еще 250 лет назад.
МИР 24 04:25
Экономика
Лондонская биржа отказалась от слияния с Гонконгской биржей
Причиной отказа является напряженная ситуация в Гонконге.
Московский Комсомолец 08:40
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Фонтанка.Ру 09:37
Политика
Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты
Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Российская газета 10:13
Футбол
Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
РИА Новости 09:16
Энергетика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Футбол
«Спартак» — «Урал»: прогноз букмекеров на матч 9-го тура РПЛ
Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд в матче девятого тура РПЛ «Спартак» — «Урал». Фаворитом встречи считают «Спартак».
Sport24.ru 06:22
Происшествия
В Крыму разыскивают лжеминёра самолёта «Казань – Симферополь»
Информация о минировании самолёта, который следовал по маршруту Казань — Симферополь, оказалась ложной.
REGNUM 09:51
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 07:44
Спорт
В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Экономика
Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году
«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — заявила вице-премьер.
РБК 04:48
Гаджеты
Realme выпустит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfacityNews.ru 05:05
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07