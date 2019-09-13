В руководстве «Барселоны» возникли разногласия по поводу возможного возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен». Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.

Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара

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