В руководстве «Барселоны» возникли разногласия по поводу возможного возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен». Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.

Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации актрисы Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с РИА Новости рассказал, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.

Политика Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Баскетбол Сборная Испании по баскетболу вышла в финал чемпионата мира Испанские баскетболисты в полуфинале проходящего в Китае чемпионата мира обыграли сборную Австралии и теперь поборются за золотые медали турнира.

Происшествия Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой 11 сентября сообщалось, что старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве погибла в ДТП под Воронежем.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Технологии На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.

Политика Украина направила России списки своих граждан для нового обмена Президент страны Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готовится к новому этапу обмена с Москвой.

Происшествия Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.

Общество Навальный улетел из России после обысков его штабов После проведения обысков в штабах Алексея Навального, связанных с делом об отмывании денег, оппозиционер выехал из России.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика В России отмена восьмичасового рабочего дня признана невозможной Как передает «Интерфакс» обсуждение этого вопроса началось после распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором говорилось о принятии мер по прекращению действия нормативных актов времен СССР до конца 2019 года в рамках «регуляторной гильотины».

Политика Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».

Энергетика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Политика Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Политика США ввели санкции против группировок хакеров из КНДР Соединенные Штаты ввели санкции против трех хакерских группировок из КНДР. Вашингтон считает их ответственными за проведение ряда кибератак.

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

Политика Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Происшествия СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.

Культура Глава киностудии имени Горького ушел в отставку Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.

Происшествия Карты Google помогли найти человека, пропавшего 22 года назад Пользователь Сети нашел на спутниковых картах Google машину, принадлежащую американцу по имени Уильям Молдт, пропавшему без вести почти 22 года назад.