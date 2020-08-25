Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» уехала из города

Все сотрудники "Яндекса" в Минске работают удаленно, офис закрыт для посещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Уточняется, что сотрудниками минского офиса являются порядка 300 человек, часть из них уехали из города.