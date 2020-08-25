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Газета.Ru
Газета.Ru

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» уехала из города

Все сотрудники "Яндекса" в Минске работают удаленно, офис закрыт для посещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Уточняется, что сотрудниками минского офиса являются порядка 300 человек, часть из них уехали из города.В источнике
С чего всё началось
По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез
 из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса.
Forbes04:33
Подробнее о событии
Интерфакс

The Bell узнал об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Минска после обысков

Интерфакс05:00
Коммерсантъ

Часть сотрудников «Яндекса» уехала из Минска

Коммерсантъ04:53
RT на русском

В «Яндексе» рассказали о ситуации с работой офиса в Минске

RT на русском03:52
РБК

В «Яндексе» ответили на сообщения о вывозе сотрудников из Минска в Россию

РБК05:37
Forbes

The Bell сообщил об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Белоруссии

Forbes04:33
РИА Новости

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

РИА Новости04:37
ТАСС

Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город

ТАСС03:24
КП - Беларусь

Это эвакуация? После обысков в белорусском офисе «Яндекса» часть сотрудников покинула Минск и Беларусь

КП - Беларусь05:54

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата
RT на русском09:29
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Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию

Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости08:50
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Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости06:05
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Замгоссекретаря США Биган обсудил с Лавровым Белоруссию и Навального

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию с протестами в Белоруссии, а также инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает посольство США в России.
Коммерсантъ08:58

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
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