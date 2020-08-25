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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город

В пресс-службе компании сообщили сегодня, что часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город. Об этом передает ТАСС со ссылкой на The Bell. В минском офисе все сотрудники работают удаленно.В источнике
С чего всё началось
По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез
 из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса.
Forbes04:33
Подробнее о событии
Интерфакс

The Bell узнал об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Минска после обысков

Интерфакс05:00
РБК

В «Яндексе» ответили на сообщения о вывозе сотрудников из Минска в Россию

РБК05:37
РИА Новости

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

РИА Новости04:37
Коммерсантъ

Часть сотрудников «Яндекса» уехала из Минска

Коммерсантъ04:53
Forbes

The Bell сообщил об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Белоруссии

Forbes04:33
RT на русском

В «Яндексе» рассказали о ситуации с работой офиса в Минске

RT на русском03:52
ТАСС

Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город

ТАСС03:24
КП - Беларусь

Это эвакуация? После обысков в белорусском офисе «Яндекса» часть сотрудников покинула Минск и Беларусь

КП - Беларусь05:54

АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Напомним, в июне из-за резкого снижения продаж президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис подписал приказ о переходе «АвтоВАЗа» на четырехдневную рабочую неделю, однако 19 августа он был отменен до вступления в силу.
Автоновости дня02:10
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Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Двухлетней липчанке Веронике Дядищевой нужна помощь для операции на сердце

Первую операцию Веронике сделали в феврале 2019 года, когда малышке исполнилось полгода – в Калининграде ей провели операцию Гленна, которая является одним из этапов комплексной коррекции у детей со сложными врождёнными пороками сердца.
Gorod4810:21

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Врачи Charite отменили конференцию о состоянии здоровья Навального

Руководство немецкой клиники Charite без объяснения причин аннулировало запланированную на 25 августа конференцию для СМИ, на которой ожидались новости о ходе обследования и лечения основателя Фонда по борьбе с Коррупцией Алексея Навального, доставленного в Берлин из Омска.
Новые Известия10:29
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
Discover2406:34
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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