Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город
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В пресс-службе компании сообщили сегодня, что часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город. Об этом передает ТАСС со ссылкой на The Bell. В минском офисе все сотрудники работают удаленно.В источнике
С чего всё началось
По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез
из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса.
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