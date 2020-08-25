Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город

В пресс-службе компании сообщили сегодня, что часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город. Об этом передает ТАСС со ссылкой на The Bell. В минском офисе все сотрудники работают удаленно.