Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город
Смотрите также
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Число погибших в ДТП с бензовозом на КАД увеличилось до трех человек
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
В Минпросвещения отказались переносить начало учебного года
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации
Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам
Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения
В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении
Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»
В Белоруссии задержали более 20 сотрудников «Гродно Азота»
В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Путин поручил ФССП взять под контроль коллекторов
В Ингушетии в перестрелке двух семей пострадали девять человек
В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.В источнике
С чего всё началось
По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез
из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса.
Подробнее о событии