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РИА Новости
РИА Новости

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.В источнике
С чего всё началось
По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез
 из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса.
Forbes04:33
Подробнее о событии
Интерфакс

The Bell узнал об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Минска после обысков

Интерфакс05:00
Коммерсантъ

Часть сотрудников «Яндекса» уехала из Минска

Коммерсантъ04:53
РБК

В «Яндексе» ответили на сообщения о вывозе сотрудников из Минска в Россию

РБК05:37
РИА Новости

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

РИА Новости04:37
Forbes

The Bell сообщил об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Белоруссии

Forbes04:33
RT на русском

В «Яндексе» рассказали о ситуации с работой офиса в Минске

RT на русском03:52
ТАСС

Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город

ТАСС03:24
КП - Беларусь

Это эвакуация? После обысков в белорусском офисе «Яндекса» часть сотрудников покинула Минск и Беларусь

КП - Беларусь05:54

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
REGNUM10:30
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Число погибших в ДТП с бензовозом на КАД увеличилось до трех человек

Ранее ivbg.ru писал, что 24 августа на КАД произошло массовое ДТП - водитель легковушки врезался в бензовоз, в результате столкновения оба автомобиля, пробив ограждение, вылетели на внешнюю сторону КАД и протаранили семь автомобилей.
Ivbg.ru09:33
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru11:04
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Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Интерфакс11:26
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Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом обратил внимание на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу в Белоруссии.
РИА Новости11:59
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
Discover2406:34
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Астрономы впервые получили многочастотное изображение галактики

Российские и американские астрономы, используя систему радиотелескопов самого большого интерферометра VLBA Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO), получили многочастотное составное изображение галактики TXS 0128 + 554, молодое активное ядро, которой излучает гамма-лучи.
РИА Новости12:02

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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