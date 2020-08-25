Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.В источнике
С чего всё началось
По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез
 из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса.
Forbes04:33
Подробнее о событии
Интерфакс

The Bell узнал об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Минска после обысков

Интерфакс05:00
Коммерсантъ

Часть сотрудников «Яндекса» уехала из Минска

Коммерсантъ04:53
ТАСС

Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город

ТАСС03:24
РБК

В «Яндексе» ответили на сообщения о вывозе сотрудников из Минска в Россию

РБК05:37
Forbes

The Bell сообщил об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Белоруссии

Forbes04:33
RT на русском

В «Яндексе» рассказали о ситуации с работой офиса в Минске

RT на русском03:52
РИА Новости

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

РИА Новости04:37
КП - Беларусь

Это эвакуация? После обысков в белорусском офисе «Яндекса» часть сотрудников покинула Минск и Беларусь

КП - Беларусь05:54

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
566

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
1,4K

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
2K

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
1K

Минздрав Руанды нашел объяснение всплеску заболеваемости COVID-19

Проведение массового тестирования на рынках в столице Кигали стало причиной рекордного ежедневного прироста выявления новых случаев инфицирования, 22 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Руанды в Twitter.
ИА Красная Весна23 августа в 07:57

Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China 2018 Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.
РИА Новости02:07
4

Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
7