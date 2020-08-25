Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.