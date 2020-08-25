Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город
Смотрите также
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Вернувшуюся из США Малышеву восхитила Москва
Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах
Ранивших в Висконсине афроамериканца полицейских отстранили от службы
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19
Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Суд отрицает продажу билетов на заседания по делу Ефремова
Экоактивистка Грета Тунберг после годичного перерыва вернётся в школу
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город
В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России
В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.В источнике
С чего всё началось
По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез
из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса.
Подробнее о событии