Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город
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Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город
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В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.В источнике
С чего всё началось
По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез
из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса.
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