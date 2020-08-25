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РИА Новости
РИА Новости

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

В "Яндексе" уточнили, что в минском офисе сейчас около 300 сотрудников. При этом офис, как и другие офисы компании, уже на протяжении нескольких месяцев закрыт для посещения, поэтому все люди работают в удаленном режиме, а некоторые из города уехали.В источнике
С чего всё началось
По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез
 из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса.
Forbes04:33
Подробнее о событии
Интерфакс

The Bell узнал об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Минска после обысков

Интерфакс05:00
Коммерсантъ

Часть сотрудников «Яндекса» уехала из Минска

Коммерсантъ04:53
RT на русском

В «Яндексе» рассказали о ситуации с работой офиса в Минске

RT на русском03:52
РБК

В «Яндексе» ответили на сообщения о вывозе сотрудников из Минска в Россию

РБК05:37
Forbes

The Bell сообщил об эвакуации сотрудников «Яндекса» из Белоруссии

Forbes04:33
РИА Новости

Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город

РИА Новости04:37
ТАСС

Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город

ТАСС03:24
КП - Беларусь

Это эвакуация? После обысков в белорусском офисе «Яндекса» часть сотрудников покинула Минск и Беларусь

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