Политика

ИзвестияИзвестияЧасть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту

Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он написал в субботу, 21 сентября, на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать321
Богдан Яременко
Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.
— Богдан Яременко, украинский дипломатТелеканал 360° 04:36
с чего всё началось
«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование его интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ»,— написал господин Яременко в своем Facebook
.
Коммерсантъ05:19

Подробнее о событии

Часть украинской делегации примет участие в сессии ПАСЕ

Телеканал 360°08:21

Часть делегации Украины планирует посетить сессию ПАСЕ

RT на русском08:20

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

РИА Новости04:32

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Газета.Ru07:22

Депутат Рады анонсировал участие части делегации Украины в сессии ПАСЕ

РБК07:20

Украинская делегация продолжит озвучивать свою позицию в ПАСЕ

Коммерсантъ05:19

Одиозный украинский депутат вернется в ПАСЕ вопреки решению Киева

Lenta.ru07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Хоккей

«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ

RT на русском 10:02
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Политика

Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии

Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения.
Известия вчера в 14:50
Происшествия

Автобус с россиянами перевернулся в Турции

В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.
Газета.Ru 12:21
Происшествия

Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек

Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
РИА Новости 11:29
Происшествия

В Таджикистане двое российских военных получили ранения

В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.
РИА Новости 10:52
Волейбол

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

В Любляне завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Греции.
Вести.Ru 13:05
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике

Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.
РБК 13:20
Путешествия

Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Политика

Эрдоган допустил покупку Patriot у США

Газета.Ru 12:13
Космос

Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны

Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

РИА Новости 08:06
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Гаджеты

В России стартовали продажи iPhone 11

Газета.Ru вчера в 12:52
Происшествия

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Хоккей

Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку

Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском вчера в 09:53
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Здоровье

Кровь американки стала синей после приема обезболивающего

Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 19 сентября в 07:12
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Политика

На Украине допустили возобновление закупок российского газа

Власти Украины рассмотрят возможность закупки определенного объема газа у России, речь идет не только о Газпроме, заявил 20 сентября министр энергетики этой страны Алексей Оржель.
REGNUM вчера в 08:40
Наука

В Конго был выявлен суперштамм сальмонеллы

Faktom 09:46
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала свой новый дом

Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру вчера в 07:00
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное