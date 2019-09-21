Политика
ИзвестияЧасть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту
Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он написал в субботу, 21 сентября, на своей странице в Facebook.
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Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.
— Богдан Яременко, украинский дипломатТелеканал 360° 04:36
с чего всё началось
«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование его интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ»,— написал господин Яременко в своем Facebook.Коммерсантъ05:19
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