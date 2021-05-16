Часть задержанных на акции у МГУ отпустили из полиции
Среди прочих на акции был задержан депутат Мосгордумы Павел Тарасов. Позже его отпустили.В источнике
С чего всё началось
«ОВД-Инфо» со ссылкой на одну из задержанных пишет
, что в автозаке находятся 17 человек, трое из них провокаторы, которые кричат в телефон и мешают говорить.
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