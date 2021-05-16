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Часть задержанных на акции у МГУ отпустили из полиции

Среди прочих на акции был задержан депутат Мосгордумы Павел Тарасов. Позже его отпустили.В источнике

С чего всё началось

«ОВД-Инфо» со ссылкой на одну из задержанных пишет
, что в автозаке находятся 17 человек, трое из них провокаторы, которые кричат в телефон и мешают говорить.

Подробнее о событии

11 человек доставлены в отдел полиции после акции в поддержку просветительской деятельности,состоявшейся у здания МГУ

Эхо Москвывчера в 16:04

Часть задержанных на акции у МГУ отпустили из полиции

Дождьвчера в 16:23

Часть задержанных на акции у МГУ отпустили из полиции

РБКвчера в 15:14

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Коммерсантъвчера в 16:32

В отделение полиции доставили 11 участников незаконной акции около МГУ

РИА Новостивчера в 14:44

У здания МГУ задержали больше 10 участников акции против закона о просветительской деятельности

Новая газетавчера в 08:15

Возле МГУ начались задержания участников акции против закона о просветительской деятельности

Медиазонавчера в 07:51
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