Общество
Газета.RuЧасть застрявших в США российских школьников вернутся на родину
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уведомил, что 28 апреля рейсом Нью-Йорк - Москва домой вернутся часть российских школьников, которые участвовали в учебных программах в США и не смогли покинуть эту страну из-за ситуации с коронавирусом.
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Часть российских школьников вернется из США рейсом Нью-Йорк - Москва 28 апреля
Интерфаксвчера в 20:27
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Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
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Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
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Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительство, рассказал о планах ускорить стройку объектов Северного морского пути, а также автотрассы Европа — Западный Китай (ЕЗК) и Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб).
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Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
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В России зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки насчитывается 6 198 новых случаев коронавируса. Инфекция найдена в 84 регионах страны.
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Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
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Lenta.ru 01:45
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Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
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Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
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Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:52
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Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой
В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса.
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РИА Новости вчера в 22:01
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На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
По всей стране подтверждено 6 тысяч 411 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки.
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Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
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В Татарстане выявили 65 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом.
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Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
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Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
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Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
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МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
Политика
Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru 03:00