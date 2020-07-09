Происшествия
РБКЧасть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом, десять человек были эвакуированы, сообщается на сайте главного управления МЧС по Сахалинской области. Взрыв произошел ночью в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича.
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Футбол
Федун: Тедеско останется главным тренером в следующем сезоне
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун подтвердил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера "красно-белых" в следующем сезоне.
РИА Новости 16:19
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
РИА Новости 21:08
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят
Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
Невские Новости 19:26
Наука
Ученые выяснили, как заболевания печени приводят к болезни Альцгеймера
Хайтек+ вчера в 04:52
Происшествия
Более 500 сахалинцев четвертый день ищут пропавшую девочку
Девочка была легко одета, люди ищут ребенка круглыми сутками, сменяют друг друга, чтобы не останавливать поиски.
РИА Сахалин-Курилы 21:16
Наука
В Иордании найдены фигурки людей эпохи раннего неолита
В журнале Antiquity опубликована статья об обнаружении десятков неолитических фигурок при раскопках в Иордании.
Дилетант 10:08
Происшествия
В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара
Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости 20:53
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П».
Военное обозрение 13:45
Здоровье
В Екатеринбурге на 7% снизили нагрузку на скорую помощь
Уральский меридиан 07:10
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
Космос
Ученые встревожены из-за серебристых облаков
TV BRICS вчера в 07:23
Общество
AP: в США возобновят смертные казни на следующей неделе
Власти США на следующей неделе впервые за более чем 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры преступникам, осужденным на федеральном уровне.
ТАСС 19:21
Игры
Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей
2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября.
Игромания.ру вчера в 11:21
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Армия и оружие
Боевой нишей индийских истребителей МиГ-29 оказалось высокогорье
Адекватным боевым «партнером» «Апачей», уже переброшенных на обозначенный ТВД, являются истребители МиГ-29.
Военное обозрение 22:15
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против F-16
Lenta.ru вчера в 08:57
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news 16:11
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Авто
Ford анонсировал все три версии нового Bronco
Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru 06 июля в 10:31
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Происшествия
В Белграде во время беспорядков ранили десять полицейских
Белград, 9 июля 2020, 01:05 — REGNUM По меньшей мере десять полицейских были ранены во время уличных беспорядков в Белграде, вызванных недовольством граждан из-за ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 18:05
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12 миллионов
Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило в четверг 12 миллионов.
Московский Комсомолец 21:49
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Общество
В Тверской области 70 пар получили медаль «За любовь и верность»
В регионе 70 супружеских пар, проживших в браке не менее 25 лет, получили медали «За любовь и верность».
АиФ Тверь 13:29
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем.
Известия 18:34
Общество
Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса
Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру вчера в 02:44