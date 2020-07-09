В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом, десять человек были эвакуированы, сообщается на сайте главного управления МЧС по Сахалинской области. Взрыв произошел ночью в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича.

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

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