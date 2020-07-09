Происшествия
РБКЧасть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом, десять человек были эвакуированы, сообщается на сайте главного управления МЧС по Сахалинской области. Взрыв произошел ночью в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича.
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Следователи проводят свою проверку по факту взрыва баллона в доме на Поповича
Сахалин.Инфовчера в 23:21
Эвакуированных после ЧП на Поповича южносахалинцев отвезут в гостиницу «Спортивная»
РИА Сахалин-Курилывчера в 22:52
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Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Заместитель главы совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»
Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru 07 июля в 12:43
Общество
Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию
Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
Общество
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских
ТАСС вчера в 18:18
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
Шоу-бизнес
Бывшую самую молодую миллиардершу подняли на смех за «поплывший» бокал на фото
Поклонники обратили внимание на «поплывший» бокал на снимке и подняли предпринимательницу на смех за нелепый фотошоп.
Lenta.ru 07 июля в 07:23
Игры
Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands
CyberSport.ru вчера в 12:40
Культура
Сказка кончилась: Netflix закрывает сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Проект «Леденящие душу приключения Сабрины» официально закрывается, однако представители студии Netflix обещают «жуткий, сексуальный и сверхъестественный финал» сериала.
Телепрограмма 01:36
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv 00:43
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Политика
Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
RT на русском 02:17
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
ToDay News Ufa вчера в 23:49
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь
Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
Кино
Опубликован первый тизер-трейлер нового фильма Серебренникова
Первый тизер-трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Россия.
Rambler News Service вчера в 06:39
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Происшествия
Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки
Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
Футбол
«Зенит» назвал состав команды на матч с «Сочи»
Тренерский штаб определился со стартовым составом игроков в матче 27-го тура РПЛ.
Piter.tv вчера в 10:43
Экономика
Карелия, Тува и Алтай станут более привлекательными для жизни
Программы затронут полностью три региона Карелия, Тува и Алтай.
SM News 02:49