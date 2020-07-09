Происшествия

РБКРБКЧасть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом, десять человек были эвакуированы, сообщается на сайте главного управления МЧС по Сахалинской области. Взрыв произошел ночью в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича.
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В доме в Южно-Сахалинске взорвался баллон с кислородом

ТАССвчера в 13:38

Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Южно-Сахалинске разместят в гостинице «Спортивная»

SakhalinMedia.ru00:11

Строители не использовали газовые баллоны в доме в Южно-Сахалинске, где прогремел взрыв

АСТВ00:35

Следователи проводят свою проверку по факту взрыва баллона в доме на Поповича

Сахалин.Инфовчера в 23:21

В Южно-Сахалинске взрыв в доме устроил жилец после ссоры с женой

РИА Новостивчера в 20:34

Эвакуированных после ЧП на Поповича южносахалинцев отвезут в гостиницу «Спортивная»

РИА Сахалин-Курилывчера в 22:52

На Сахалине в подвале дома взорвался баллон с кислородом

RT на русскомвчера в 13:28
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
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Политика

Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете

Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

Заместитель главы совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»

Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru 07 июля в 12:43
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Общество

Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
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Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
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Общество

В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды

«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
5
Общество

В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских

ТАСС вчера в 18:18
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Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
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Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
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Шоу-бизнес

Бывшую самую молодую миллиардершу подняли на смех за «поплывший» бокал на фото

Поклонники обратили внимание на «поплывший» бокал на снимке и подняли предпринимательницу на смех за нелепый фотошоп.
Lenta.ru 07 июля в 07:23
Игры

Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands

CyberSport.ru вчера в 12:40
Культура

Сказка кончилась: Netflix закрывает сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Проект «Леденящие душу приключения Сабрины» официально закрывается, однако представители студии Netflix обещают «жуткий, сексуальный и сверхъестественный финал» сериала.
Телепрограмма 01:36
Кино

Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»

Piter.tv 00:43
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Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Политика

Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
RT на русском 02:17
1
Футбол

«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

ToDay News Ufa вчера в 23:49
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Общество

В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь

Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
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Кино

Опубликован первый тизер-трейлер нового фильма Серебренникова

Первый тизер-трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Россия.
Rambler News Service вчера в 06:39
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
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Происшествия

Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
6
Футбол

«Зенит» назвал состав команды на матч с «Сочи»

Тренерский штаб определился со стартовым составом игроков в матче 27-го тура РПЛ.
Piter.tv вчера в 10:43
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
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Экономика

Карелия, Тува и Алтай станут более привлекательными для жизни

Программы затронут полностью три региона Карелия, Тува и Алтай.
SM News 02:49
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