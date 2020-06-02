Экономика
Ореанда-НовостиЧасть жителей России пожаловались на снижение зарплат
Каждый пятый житель России (девятнадцать процентов), работающий по найму, рассказал о том, что у него снизили зарплату и другие выплаты в начале апреля. Об этом заявлено в исследовании, которое провела компания "инФОМ" для Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов.
Газета.Ru 10:36
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Политика
Борисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса
Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности.
Коммерсантъ 09:22
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайских компаний с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Наука
Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре
Распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении.
Lenta.ru вчера в 08:33
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Наука
Ученые успешно пересадили крысам человеческую мини-печень
Ученые впервые смогли пересадить крысам полноценный аналог печени человека. Орган был выращен из стволовых клеток.
Актуальные Новости 03:43
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Здоровье
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 06:07
Авто
Появились изображения преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Здоровье
От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев
Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева.
Московский Комсомолец 06:01
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации.
Газета.Ru 07:46
Футбол
Карпин: вратари «Ростова» тренируются отдельно от полевых игроков
Вратари "Ростова" тренируются отдельно от полевых футболистов, сообщил главный тренер Валерий Карпин.
РИА Новости 10:44
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
Вести.Ru 07:47
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Общество
Завод «Роскосмоса» решил выпускать лифты, говорящие голосом Гагарина
Все новости (Нижний Тагил) 06:06
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Piter.tv 05:50
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
REGNUM 01 июня в 07:26
Авто
В России стали доступны программы льготного автокредитования
Автоновости дня 01 июня в 04:48
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59