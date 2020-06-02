Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЧасть жителей России пожаловались на снижение зарплат

Каждый пятый житель России (девятнадцать процентов), работающий по найму, рассказал о том, что у него снизили зарплату и другие выплаты в начале апреля. Об этом заявлено в исследовании, которое провела компания "инФОМ" для Банка России.
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Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

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Опрос: число потерявших в зарплате россиян удвоилось

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Социологи зафиксировали удвоение числа потерявших в зарплате россиян

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Новости за ночь: число потерявших в зарплате россиян удвоилось

Национальная служба новостей01:02

Каждый пятый работающий по найму в России говорит о снижении зарплаты и других выплат

ПРАЙМвчера в 09:46
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов.
Газета.Ru 10:36
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Политика

Борисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса

Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности.
Коммерсантъ 09:22
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
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Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайских компаний с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Наука

Раскрыта выживаемость коронавируса при жаре

Распространение коронавируса замедляется во время жары и при повышенном УФ-излучении.
Lenta.ru вчера в 08:33
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Наука

Ученые успешно пересадили крысам человеческую мини-печень

Ученые впервые смогли пересадить крысам полноценный аналог печени человека. Орган был выращен из стволовых клеток.
Актуальные Новости 03:43
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
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Здоровье

Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 06:07
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Авто

Появились изображения преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
9
Общество

Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию

Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
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Здоровье

От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев

Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева.
Московский Комсомолец 06:01
7
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации.
Газета.Ru 07:46
2
Футбол

Карпин: вратари «Ростова» тренируются отдельно от полевых игроков

Вратари "Ростова" тренируются отдельно от полевых футболистов, сообщил главный тренер Валерий Карпин.
РИА Новости 10:44
Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
33
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

Вести.Ru 07:47
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Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
18
Общество

Завод «Роскосмоса» решил выпускать лифты, говорящие голосом Гагарина

Все новости (Нижний Тагил) 06:06
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
19
Интернет

«ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте

ТАСС 06:02
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
37
Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Piter.tv 05:50
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Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

REGNUM 01 июня в 07:26
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Авто

В России стали доступны программы льготного автокредитования

Автоновости дня 01 июня в 04:48
65
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
17
Политика

Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
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