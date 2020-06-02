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Политика Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней. 7

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Общество В Чите до 7 июня продлили ограничения для торговли "На основании рекомендаций главного санитарного врача Забайкальского края подписано постановление о продлении особого режима работы в сфере торговли и услуг Читы до 7 июня включительно для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. 4

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Кино Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст». 97

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