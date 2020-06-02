Экономика
Ореанда-НовостиЧасть жителей России пожаловались на снижение зарплат
Каждый пятый житель России (девятнадцать процентов), работающий по найму, рассказал о том, что у него снизили зарплату и другие выплаты в начале апреля. Об этом заявлено в исследовании, которое провела компания "инФОМ" для Банка России.
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Политика
Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем
В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru 11:10
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском 18:49
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Экономика
В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
Здоровье
На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко
Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 08:50
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия 21:38
Футбол
Эдер может остаться в «Локомотиве»
Как сообщает «Спорт Экспресс», нападающий «Локомотива» Эдер Лопес может остаться в клубе.
LiveSport.ru 16:55
Политика
Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
Общество
В Чите до 7 июня продлили ограничения для торговли
"На основании рекомендаций главного санитарного врача Забайкальского края подписано постановление о продлении особого режима работы в сфере торговли и услуг Читы до 7 июня включительно для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
ТАСС 21:40
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
Хоккей
«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 06:55
Происшествия
В Красноярске пропал 6-летний мальчик
В Красноярске вечером 2 июня пропал 6-летний ребенок.
АиФ Красноярск 21:15
Экономика
Выплаты уже получили семьи 345 тысяч детей от трех до семи лет
Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года.
РИА Новости 04:58
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Ученые объясняют полученные результаты эволюционной логикой — если организм осознает высокую вероятность своей смерти, то он меняет поведение и отдает предпочтение репродуктивному результату, а не отложенной заботе о потомстве, рассчитывая повысить шансы, что хотя бы кто-то из его детей выживет.
Популярная механика вчера в 15:25
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
Шоу-бизнес
81-летний африканский король отпраздновал 22-летие своей жены
Молодая жена нигерийского правителя поделилась праздничной фотосессией со своими подписчиками.
SM News 22:21
Общество
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Авто
Немцев хотят «премировать» новыми автомобилями
Суть этого спорного предложения заключается в том, чтобы снизить стоимость приобретаемых частными лицами автомобилей.
Car.ru вчера в 14:11
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть больницы к работе по профилю
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц В первую очередь, ведомство предлагает субъектам РФ самим разработать план мероприятий по возвращению больниц к своей деятельности.
Право.ру 13:07
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34