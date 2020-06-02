Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЧасть жителей России пожаловались на снижение зарплат

Каждый пятый житель России (девятнадцать процентов), работающий по найму, рассказал о том, что у него снизили зарплату и другие выплаты в начале апреля. Об этом заявлено в исследовании, которое провела компания "инФОМ" для Банка России.
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Россияне пожаловались на снижение зарплат

9111.ru13:18

Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Вести.Ru10:41

Часть жителей России пожаловались на снижение зарплат

Ореанда-Новости12:09

Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

Lenta.ru11:34

Социологи зафиксировали удвоение числа потерявших в зарплате россиян

РБК10:50

Опрос: число потерявших в зарплате россиян удвоилось

VSE42.RU12:50

«Кубышку» на самоизоляции чаще открывали россияне до 30 лет и самозанятые

ПРАЙМ10:16
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Политика

Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем

В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru 11:10
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Общество

Суд одобрил отправку в психбольницу шедшего изгонять Путина шамана

РБК 09:11
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Политика

Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском 18:49
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Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
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Происшествия

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца

Вести.Ru 05:17
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Экономика

В России запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса

Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России.
REGNUM 10:57
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Здоровье

На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко

Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 08:50
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Политика

В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
1,1K
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

BFM.ru 00:54
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
26
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия 21:38
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Футбол

Эдер может остаться в «Локомотиве»

Как сообщает «Спорт Экспресс», нападающий «Локомотива» Эдер Лопес может остаться в клубе.
LiveSport.ru 16:55
Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru вчера в 07:57
15
Общество

В Чите до 7 июня продлили ограничения для торговли

"На основании рекомендаций главного санитарного врача Забайкальского края подписано постановление о продлении особого режима работы в сфере торговли и услуг Читы до 7 июня включительно для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
ТАСС 21:40
4
Происшествия

В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 21:32
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
10K
Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
97
Хоккей

«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым

«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 06:55
1
Происшествия

В Красноярске пропал 6-летний мальчик

В Красноярске вечером 2 июня пропал 6-летний ребенок.
АиФ Красноярск 21:15
2
Экономика

Выплаты уже получили семьи 345 тысяч детей от трех до семи лет

Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года.
РИА Новости 04:58
17
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
22
Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Ученые объясняют полученные результаты эволюционной логикой — если организм осознает высокую вероятность своей смерти, то он меняет поведение и отдает предпочтение репродуктивному результату, а не отложенной заботе о потомстве, рассчитывая повысить шансы, что хотя бы кто-то из его детей выживет.
Популярная механика вчера в 15:25
7
Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей

По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
683
Шоу-бизнес

81-летний африканский король отпраздновал 22-летие своей жены

Молодая жена нигерийского правителя поделилась праздничной фотосессией со своими подписчиками.
SM News 22:21
Общество

Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня

CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Авто

Немцев хотят «премировать» новыми автомобилями

Суть этого спорного предложения заключается в том, чтобы снизить стоимость приобретаемых частными лицами автомобилей.
Car.ru вчера в 14:11
1
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
1,4K
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть больницы к работе по профилю

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц В первую очередь, ведомство предлагает субъектам РФ самим разработать план мероприятий по возвращению больниц к своей деятельности.
Право.ру 13:07
Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
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