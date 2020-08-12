Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска
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Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает ТАСС. Ранее они были введены для взятия центра города под контроль на фоне акций протеста. Как сообщает агентство, с улиц снято оцепление, а движение транспорта восстановлено по основным магистралям.В источнике
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