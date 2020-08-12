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Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска

Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает ТАСС. Ранее они были введены для взятия центра города под контроль на фоне акций протеста. Как сообщает агентство, с улиц снято оцепление, а движение транспорта восстановлено по основным магистралям.В источнике
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RT на русском

Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска

RT на русском23:15
РБК

Подразделения силовиков покинули улицы Минска

РБК22:12
Известия

Подразделения силовых структур покинули Минск

Известия20:38
Lenta.ru

Силовики покинули Минск

Lenta.ru21:22
Комсомольская правда

Подразделения силовых структур покинули Минск

Комсомольская правда20:31
Московский Комсомолец

Белорусские силовики покинули Минск

Московский Комсомолец20:27
ТАСС

Подразделения силовых структур покинули Минск

ТАСС20:01

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
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В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая

Американский сенатор Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции, в котором призвал Вашингтон незамедлительно продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией без включения Китая.
RT на русском23:30
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