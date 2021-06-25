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Части должников отсоветовали погашать ипотеку досрочно

В начале срока клиент выплачивает проценты, но потом доли сближаются. В итоге к концу ипотеки большая часть средств уже идет на оплату задолженности. Поэтому когда основной объем процентов выплачен, рефинансирование не имеет смысла.В источнике

С чего всё началось

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Выбор стратегии зависит от цели клиента: уменьшать ежемесячный платеж или срок, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. Нередко для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки применяется процедура рефинансирования.
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