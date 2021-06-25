Части должников отсоветовали погашать ипотеку досрочно
В начале срока клиент выплачивает проценты, но потом доли сближаются. В итоге к концу ипотеки большая часть средств уже идет на оплату задолженности. Поэтому когда основной объем процентов выплачен, рефинансирование не имеет смысла.В источнике
Выбор стратегии зависит от цели клиента: уменьшать ежемесячный платеж или срок, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. Нередко для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки применяется процедура рефинансирования.
Новая оживленная дискуссия разгорелась под статьей Fox News, автор которой указывает на то, что со времен холодной войны это первый случай, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО.
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