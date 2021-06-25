Обнаружены свидетельства эпидемии коронавируса в Азии 20 тысяч лет назад

За последние 20 лет в мире произошли три серьезные вспышки коронавирусной инфекции: в Китае в 2002 году, она унесла жизни более 800 человек, на Ближнем Востоке, где пострадали более 850 человек, и пандемия Covid-19, от которой погибли уже 3,9 миллиона человек.