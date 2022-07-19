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Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

Работающие пенсионеры с 1 августа получат небольшую прибавку к пенсии.
МОЁ! Оnline Воронеж
Сумма зависит от количества начисленных пенсионных баллов (индивидуального пенсионного коэффициента).
Российская газета
В 2022 цена одного такого балла определена правительством в 104,69 рубля.
Российская газета
Всего пенсия увеличится у 7,3 млн российских пенсионеров.
РБК

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