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Piter.tv
Piter.tv

Частичная мобилизация объявлена в Азербайджане

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.В источнике
С чего всё началось
«Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию»,— говорится в распоряжении
 президента.
Коммерсантъ03:26
Подробнее о событии
РБК

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

РБК03:29
Газета.Ru

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

Газета.Ru03:16
Коммерсантъ

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

Коммерсантъ03:26
РИА Новости

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

РИА Новости03:21
RT на русском

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

RT на русском03:21
Sputnik Азербайджан

В Азербайджане объявляется мобилизация

Sputnik Азербайджан03:29
ТАСС

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

ТАСС03:03

Подразделения армии Азербайджана уничтожили еще два танка ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что для предотвращения активного прицельного огня ВС Армении прицельным огнем подразделений азербайджанской армии были уничтожены еще два танка противника.
Подразделения армии Азербайджана уничтожили еще два танка ВС Армении
Вестник Кавказа00:17

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Ведомости03:36
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Kursk.comвчера в 13:31
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РИА Новости05:09
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РИА Новости05:26
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