Армия и оружие
Вести.RuЧастично вступил в силу украинский закон о воинских званиях
На Украине частично начал действовать закон, который вводит новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил. Как сказано в публикации газеты "Голос Украины", звания отныне будут соответствовать стандартам НАТО.
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Военный эксперт охарактеризовал новые звания в армии Украины как «косметические уловки»
ТК Звездавчера в 08:06
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