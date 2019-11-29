Армия и оружие

Вести.RuВести.RuЧастично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

На Украине частично начал действовать закон, который вводит новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил. Как сказано в публикации газеты "Голос Украины", звания отныне будут соответствовать стандартам НАТО.
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На Украине вступил в силу закон о воинских званиях в армии по образцу НАТО

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