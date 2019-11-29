Армия и оружие

Вести.RuВести.RuЧастично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

На Украине частично начал действовать закон, который вводит новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил. Как сказано в публикации газеты "Голос Украины", звания отныне будут соответствовать стандартам НАТО.
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Согласно тексту документа, опубликованного на сайте
 Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
Известиявчера в 06:57

Подробнее о событии

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях в армии по образцу НАТО

Rambler News Service08:42

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Lenta.ruвчера в 05:45

Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

Вести.Ru07:30

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

РИА Новости05:30

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Газета.Ruвчера в 10:25

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

РБК08:04

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

ТАССвчера в 05:12
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
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